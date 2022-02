Spari in centro a Napoli vicino all'ospedale Vecchio Pellegrini

È avvenuto la scorsa notte. Sul manto stradale sono stati trovati e sequestrati dieci bossoli. Sono in corso le indagini dei carabinieri

Numerosi colpi di pistola, anche ad altezza uomo, sono stati esplosi la scorsa notte nei pressi dell'ospedale Vecchio Pellegrini, in pieno centro, a Napoli. Sul manto stradale sono stati trovati e sequestrati dieci bossoli. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

La "stesa"

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, giunti in via Portamedina dopo una segnalazione al 112, a sparare sarebbero state delle persone in sella a uno scooter. Uno dei colpi, di quella che sembra essere una "stesa", ha raggiunto la saracinesca di una tabaccheria che si trova poco distante dall'ospedale. I carabinieri hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona.