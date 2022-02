Napoli, incidente sulla statale del Vesuvio: due morti e un ferito

Due persone sono morte e una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto per cause in corso di accertamento sulla strada statale 268 del Vesuvio, vicino all'uscita di Terzigno, in provincia di Napoli. Sul posto è presente personale di Anas e delle forze dell'ordine.

L'incidente

A quanto si è appreso, si è trattato di uno scontro frontale che ha visto coinvolte due auto. Dopo i rilievi del caso il tratto stradale interessato dal sinistro è ritornato regolarmente fruibile.