Camorra: sciolto il Consiglio comunale di Castellamare di Stabia

Scioglimento anticipato del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia per infiltrazioni di camorra. La nota del Ministero dell'Interno non è ancora giunta in forma ufficiale, ma la notizia è già nelle note stampa dei politici locali.

Le parole del sindaco Gaetano Cimmino

Il sindaco Gaetano Cimmino - ingegnere, 45 anni, eletto nel 2018 alla guida di una coalizione di centrodestra - ha commentato così la decisione del Consiglio dei Ministri: "Attendiamo di leggere cosa c'è scritto nella relazione all'attenzione del Consiglio dei Ministri, ma è certamente una sconfitta per l'intera città. Se si è arrivati a questa decisione probabilmente qualcosa è stato sottovalutato e qualcosa è stato sbagliato. E' necessario che mi assuma le mie responsabilità. È giusto che anche i partiti, tutti, centrodestra e centrosinistra, aprano un'ampia riflessione. Castellammare è una città complessa. Ci saranno modi e tempi per approfondire nei prossimi giorni. Ho onorato la mia carica fino all'ultimo momento, lavorando giorno e notte solo e solamente per la mia città. Instancabilmente, come in ogni momento di difficoltà che abbiamo attraversato, emergenza sanitaria compresa''.