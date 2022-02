Caserta, sottrae arma a carabiniere per aggredire compagna: fermato

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, è emerso che il 41enne ha aggredito per gelosia prima il carabiniere, che era in ospedale libero dal servizio. Ritenendo che il militare fosse il presunto amante della compagna ricoverata

Notte movimentata all'ospedale di Caserta, dove un 41enne ha prima sottratto l'arma di ordinanza a un carabiniere per poi cercare di aggredire la convivente ricoverata. Sono dovuti intervenire i poliziotti del posto fisso ospedaliero e alla fine il 41enne si è disfatto dell'arma ed è fuggito.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, è emerso che il 41enne ha aggredito per gelosia prima il carabiniere, che era in ospedale libero dal servizio. Ritenendo che il militare fosse il presunto amante della compagna ricoverata. Una volta presa l'arma, ha cercato di andare a punire la donna ma sono sopraggiunti i poliziotti che glielo hanno impedito. Quindi ha minacciato tutti dopo essere stato identificato, si è diretto verso l'uscita, ha lasciato l'arma con il colpo in canna e si è dileguato. L'uomo sarà denunciato.