New York, trovato morto in college nel giorno del 18esimo compleanno

Un 17enne di Battipaglia (in provincia di Salerno) è stato trovato senza vita nella sua stanza del college di New York in cui studiava, nel giorno del suo 18esimo compleanno. Il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra giovedì e venerdì. L'esito dell'autopsia è prevista in serata. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per poter organizzare il rimpatrio in Italia della salma e consentirne i funerali nel Salernitano.

Chi era la vittima

Il giovane è figlio di due imprenditori di Battipaglia: la famiglia gestisce un'azienda che esporta prodotti surgelati e pizze in tutto il mondo e, in particolare, sui mercati americani. Viene descritto come un ragazzo allegro, vivace, gentile. Ha frequentato il liceo scientifico Medi di Battipaglia e stava affrontando il primo anno di college negli Stati Uniti d’America. I genitori del ragazzo, che avevano deciso di raggiungerlo per festeggiare il suo compleanno, hanno saputo del decesso all'arrivo in aeroporto.

La sindaca: “Dramma per tutta la nostra città”

"È una tragedia immane che ha lasciato impietrita tutta la nostra comunità". Così all'Ansa la sindaca di Battipaglia (in provincia di Salerno), Cecilia Francese, nel dare la notizia della morte del giovane. "In queste ore in tanti lo stanno ricordando come un ragazzo solare e vivace. Una tragedia del genere colpisce tutti. Pensare che aveva una vita davanti e tante prospettive e poi dover accettare che sia finito tutto in questo modo è tremendo. La mia vicinanza umana a tutta la famiglia e all'intera comunità", ha concluso.