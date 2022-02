Avellino, senza salario per 7 mesi si incatena a ente Comunità Montana

"Sono arrivato all'estremo - dichiara l'uomo -, e come me altri cento lavoratori che da mesi non ricevano alcuno stipendio"

Un operaio della Comunità montana dell'Ufita, Gianfranco Granato, si è incatenato alla sede dell'ente ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. L'uomo, come i suoi colleghi, da sette mesi non percepisce lo stipendio.

"Non abbiamo più soldi per fare un minimo di spesa"

"Sono arrivato all'estremo - dichiara Granato -, e come me altri cento lavoratori che da mesi non ricevano alcuno stipendio. Oltre alle cartelle esattoriali, ci sono le bollette di luce, acqua e gas, le cure per un mio figlio disabile. In pratica non abbiamo più soldi per fare un minimo di spesa alimentare". A quanto si è appreso, il presidente della Comunità Montana, Raffaele Fabiano, da tempo sollecita la Regione Campania a sbloccare i pagamenti, ma finora senza alcun esito. Nel frattempo, dovesse perdurare la situazione di blocco, Granato spiega che si vedrebbe costretto per sopravvivere a vendere la sua casa.