Pozzuoli, arrestati due pusher: spacciavano anche "droga dello stupro"

I militari della Guardia di Finanza di Pozzuoli (Napoli) hanno scoperto e sequestrato 1,3 chili di sostanza stupefacente e arrestato due spacciatori.

Le indagini

Le indagini sono scattate dopo il ritrovamento di diverse dosi di cocaina e di 490 euro in contanti addosso a un giovane sottoposto a controlli tra una piazza di spaccio in località Licola (Napoli) e un casolare abbandonato di Pozzuoli. Nell'auto i militari hanno anche trovato un proiettile calibro 9. Nel corso della perquisizione eseguita nel casolare sono stati poi sequestrati 646 grammi di hashish, 516 di cocaina, 150 grammi di "shaboo" (la "droga dello stupro", ndr) e 12 di marijuana nella disponibilità di un 23enne del Benin. Sequestrato anche il materiale e la strumentazione destinati alla preparazione delle dosi, come bilancini, taglierini, bustine.