Incidente sul lungomare di Pozzuoli, morto un ventenne

Un giovane di 20 anni è morto nella notte in un incidente stradale verificatosi sul lungomare tra Bagnoli e Pozzuoli (Napoli). Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il ragazzo avrebbe perso il controllo dello scooter su cui viaggiava e sarebbe finito contro un palo della segnaletica stradale. Al momento però non vengono escluse ipotesi diverse, come il coinvolgimento di altri veicoli. Il ventenne è morto sul colpo: inutile è risultato l'intervento del 118, chiamato da alcuni automobilisti di passaggio. Sono in corso le indagini condotte dalla polizia municipale. Al vaglio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.