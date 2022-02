Covid Campania, 5.510 casi e 1.101 ricoveri

Sono 5.510, in Campania, i neo positivi al Covid su 42.468 test esaminati. Leggero calo, secondo i dati del Bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania, per il tasso di incidenza che ieri era pari al 13,46% ed oggi scende al 12,97%. Risale a 14 il numero dei decessi nelle ultime 48 ore; quattro i deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva con 63 posti letto occupati (-2 rispetto a ieri); netto calo in degenza dove i posti letto occupati sono 1.038 (-60 rispetto a ieri) (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).