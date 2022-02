Rapina a mano armata in ristorante, rubati incasso e gioielli clienti

Cinque persone armate di pistole e fucili hanno fatto irruzione ieri sera intorno alle 23 in un ristorante di Pozzuoli, per poi fuggire

Cinque persone armate di pistole e fucili hanno fatto irruzione ieri sera intorno alle 23 in un ristorante di Pozzuoli (Napoli), il 'Punto Nave' di via Libero Bovio, per poi portare via il denaro custodito nella cassa (un migliaio di euro circa) ma anche i contanti e i gioielli che avevano con sé i clienti del locale.

La fuga

Una volta usciti dal locale, uno dei rapinatori ha esploso un colpo di fucile all'indirizzo di un'auto parcheggiata infrangendo il vetro del finestrino posteriore sinistro. I malviventi - tutti a volto coperto - sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sul posto i Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli che indagano sul caso.

Il precedente

Lo scorso 9 ottobre tre malviventi fecero irruzione in un ristorante di Casavatore, a nord di Napoli, armati di kalashnikov e fucili a pompa, non esitando a puntare le loro armi contro famiglie e bambini. Anche in quel caso i banditi non si accontentarono dei soldi in cassa ma fecero razzia di orologi e collanine d'oro. I responsabili di quella rapina - due ventenni e un 32enne - furono catturati a distanza di qualche settimana.