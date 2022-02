Sequestrati nel Sannio un macello e tre aziende zootecniche

Un macello, tre aziende zootecniche e una macelleria, ubicati nei comuni di San Giorgio la Molara, Circello e Calvi, tutti in provincia di Benevento, sono stati sequestrati dai carabinieri in via preventiva in esecuzione di un provvedimento disposto dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della locale Procura.

Le indagini

Il provvedimento è scaturito al termine delle indagini, avviate nel 2019 dai carabinieri del Gruppo Forestale di Benevento e San Marco dei Cavoti e da riscontri investigativi emersi in seguito a verifiche igienico-sanitarie svolte dai carabinieri del Nas. di Salerno, "allo scopo - secondo una nota della procuratore Aldo Policastro - di distrarre la disponibilità dei beni ai titolari indagati, a vario titolo, di diversi reati, tra cui macellazione clandestina, ricettazione di specialità medicinali veterinarie e falsificazione dei modelli di movimentazione degli animali.