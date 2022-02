Incidente tra due auto, riaperta al traffico la Statale Domiziana

Incidente questa mattina sulla Strada Statale Domiziana, nel comune di Mondragone. Due auto si sono scontrate all’altezza del km 25,400, in direzione Roma. Due le persone rimaste ferite. Dopo una provvisoria chiusura, con la circolazione deviata in corrispondenza della rotatoria di Pescopagano, il tratto di strada interessato dall’incidente è stato riaperto. Sul posto è intervenuto il personale di Anas e delle forze dell'ordine. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.