In casa cocaina e 30mila euro in contanti: un arresto nel Casertano

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, nel corso di un'operazione antidroga che ha portato al sequestro di 60 grammi di cocaina e 30mila euro in contanti. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile di Caserta e i poliziotti del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere.

Le indagini

Avendo notato un sospetto viavai di persone nei pressi dell'abitazione del 37enne, gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo in casa e hanno così scoperto in un'intercapedine ricavata all'interno della cappa di aspirazione della cucina una busta in plastica trasparente con la cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. I poliziotti hanno poi ritrovato parecchio denaro in contanti, circa 30mila euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il 37enne è stato condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere.