Ercolano, si facevano pagare per sanare gli abusi edilizi: due arresti

Sanavano gli abusi edilizi in cambio di denaro, è l'accusa che i carabinieri di Torre Annunziata (Napoli) e la Procura di Napoli contestano a un sottufficiale della Polizia Municipale di Ercolano, in provincia di Napoli, e a un geometra, entrambi e arrestati stamattina dai militari. Nei loro confronti viene ipotizzato il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Le indagini

Il luogotenente F. T. e il geometra V. R. che, secondo gli inquirenti di volta in volta, garantivano il dissequestro delle opere abusive, la celere trattazione di pratiche volte alla regolarizzazione di abusi edilizi e assicuravano anche la cessazione delle attività ispettive sui cantieri producendo falsi verbali di sopralluogo. Le indagini dei militari sono partite nell'ottobre del 2020. Gli arresti, ai domiciliari, sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari di Napoli su richiesta della Seconda Sezione della Procura partenopea.