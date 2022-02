De Luca: “In Campania il Covid è ormai alle spalle ma serve prudenza”

“Abbiamo dato una prova di efficienza straordinaria. Con 10 mila dipendenti in meno nella sanità, siamo la regione con meno decessi in rapporto alla popolazione”, ha affermato il governatore

"Il Covid? Ormai lo abbiamo alle spalle in Campania, ma a condizione che facciamo le persone serie e responsabili", ha detto il presidente della Giunta regionale campana, Vincenzo De Luca, rispondendo ai giornalisti a margine della visita all'ospedale S.Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

De Luca: “Bisogna essere prudenti”

"Fino a fine febbraio manterremo l'obbligo della mascherina all'esterno. Il messaggio che è stato dato all'Italia è sbagliato ed irresponsabile, sembra che ormai la mascherina non si debba portare più. Invece, si deve portare all'esterno - ha proseguito De Luca- perché ci sono momenti in cui si determina pericolo: l'entrata ed uscita dalle scuole e le notti dei fine settimana, durante la movida. È il motivo per cui bisogna essere prudenti". Ad una domanda su una possibile abolizione del contestato green pass rafforzato, De Luca ha risposto di essere "assolutamente favorevole al suo mantenimento".

“In Campania straordinaria prova di efficienza”

"Al di là di qualche miserabile, che continua ad offendere la dignità della Campania e di tanti professionisti, dobbiamo essere orgogliosi perché, anche durante il Covid, abbiamo dato una prova di efficienza straordinaria", ha aggiunto De Luca. "Con 10 mila dipendenti in meno nella sanità, siamo la Regione con meno decessi in rapporto alla popolazione ".