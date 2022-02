Sequestrato mezzo quintale di sigarette di contrabbando a Porta Nolana

Le sigarette , confezionate con materiali definiti "molto tossici" dalla Polizia Locale, erano in un locale utilizzato da un contrabbandiere per esporre la merce

Circa mezzo quintale di sigarette di contrabbando sono state sequestrate dalla Polizia Locale di Napoli nel corso di un'operazione in via Soprammuro, nei pressi di Porta Nolana. Le sigarette , confezionate con materiali definiti "molto tossici" dalla Polizia Locale, erano in un locale utilizzato da un contrabbandiere per esporre la merce. L'uomo, quando si è accorto dell'arrivo degli agenti, è fuggito.