Comune di Napoli a rischio default: oltre 5 miliardi di debiti

Una voragine da capogiro, da quasi cinque miliardi di euro. Il Comune di Napoli è a rischio default. Il sindaco, Gaetano Manfredi, ha dovuto bussare alla porta di Palazzo Chigi. E il Premier, Mario Draghi, ha accolto il suo appello. Il patto per risanare in 20 anni il bilancio dovrebbe essere firmato domani, martedì 15 febbraio.

L'accordo

Da quanto risulta, l'accordo prevede aiuti sostanziosi: un miliardo e 300 milioni, per risollevare le sorti della città. Certo, il governo chiede impegni precisi al Comune e tutta una serie di misure da adottare. Dal condono tombale con i creditori per i vecchi debiti con pagamenti al 40,8%, alla lotta all'evasione fiscale, al piano per la valorizzazione degli immobili.