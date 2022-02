Incidenti sul lavoro, operaio 43enne morto nel Beneventano

Sul posto i carabinieri per capire se l'uomo sia rimasto vittima di una caduta, battendo violentemente la testa sull'asfalto, o sia stato colpito da alcune lamiere sistemate su un camion

Un operaio di una ditta di trasporti è morto in un incidente avvenuto sul piazzale di un'azienda nella Zona industriale di Puglianello, in provincia di Benevento. La vittima è un uomo di 43 anni di San Giuseppe Vesuviano (Napoli). Sul posto anche i carabinieri per capire se l'uomo sia rimasto vittima di una caduta, battendo violentemente la testa sull'asfalto, o sia stato colpito da alcune lamiere sistemate su un camion.