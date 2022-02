E' successo sull'asse mediano da Lago Patria verso Giugliano, in provincia di Napoli. Il mezzo era vuoto e non ci sono feriti

Bus turistico in fiamme sull'asse mediano da Lago Patria verso Giugliano, in provincia di Napoli. Il mezzo era vuoto e non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Giugliano e i Vigili del fuoco, al lavoro per spegnere il rogo. Il traffico nella zona ha subito gravi ripercussioni.