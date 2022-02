Napoli, furto con scasso in un bar: tre denunce

Tre uomini sono stati denunciati in stato di libertà a Napoli con l'accusa di essere i responsabili di un furto con scasso avvenuto la notte tra l'11 e il 12 febbraio in un bar in via Gemito.

Il colpo

Secondo quanto ricostruito, i tre erano entrati all'interno dell'attività commerciale sfondando la saracinesca ed erano riusciti a rubare il registratore di cassa. I carabinieri della Compagnia Vomero, allertati dal titolare, hanno esaminato le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza. Perquisendo diverse abitazioni di persone già note alle forze dell'ordine, i militari hanno scoperto i presunti responsabili del furto. Si tratta di tre pregiudicati rispettivamente di 35, 31 e 34 anni.