Napoli, ferisce la vicina di casa con un coltello: denunciata

I carabinieri della Compagnia di Bagnoli hanno denunciato per lesioni personali aggravate una 50enne incensurata del rione Traiano. I militari, allertati dal 112, ieri sera sono intervenuti in un'abitazione di via Coclite. La donna in evidente stato di alterazione psicofisica ha affrontato la vicina di casa, una 44enne incensurata, che attendeva l'ascensore e l'avrebbe ferita in diverse parti del corpo con un coltello da cucina. La vittima è stata medicata nell'ospedale San Paolo e dimessa con una prognosi di 20 giorni per ferite multiple da punta e taglio. Ancora non sono chiari i motivi dell'aggressione: la 50enne è stata portata all'ospedale del Mare per una valutazione psichiatrica.