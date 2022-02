Napoli, chiusa stazione della Circumvesuviana a Castello di Cisterna

Stop alla circolazione dei treni della Circumvesuviana a Castello di Cisterna (Napoli), dove arriva una linea sostitutiva su gomma. E' quanto comunicato dall'Ente Autonomo Volturno: da oggi ''e fino a contrario avviso, la fermata di Castello di Cisterna sarà chiusa e, pertanto, non verrà effettuato servizio viaggiatori''. Sempre dall'Ente Autonomo Volturno fanno inoltre presente che ''il vigente servizio sostitutivo Pomigliano-Acerra verrà integrato con le fermate di Brusciano e Castelcisterna''. Viene anche ribadito che ''il servizio sostitutivo non si effettua la domenica e nei giorni festivi''.

Treni regolari t ra Napoli San Giovanni-Barra e Torre Annunziata

Torneranno invece a circolare da domani, domenica 13 febbraio, i treni delle Ferrovie dello Stato tra le stazioni di Napoli San Giovanni-Barra e Torre Annunziata (Napoli), la cui circolazione era stata interrotta lo scorso 3 febbraio su indicazione dei vigili del fuoco per la presenza di un edificio privato pericolante a Torre del Greco, in prossimità dei binari. Determinante è stato in tal senso il provvedimento firmato dal sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, arrivato a seguito degli interventi di messa in sicurezza a cura dei proprietari dell'immobile. Il primo cittadino di Torre del Greco spiega come in particolare sia stato prodotto ''il certificato di eliminato pericolo dal tecnico incaricato da uno dei proprietari con cui, alla luce delle verifiche effettuate e dei lavori eseguiti alla facciata, si certifica il pericolo per la pubblica e privata incolumità è stato eliminato''. A seguito di tale dispositivo, Rete Ferroviaria Italiana ha effettuato le consuete verifiche tecniche, così da consentire il pieno ripristino della circolazione dei treni.