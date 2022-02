Scoperti sei lavoratori irregolari nel Napoletano: una denuncia

Due di loro percepivano il reddito di cittadinanza e sono stati segnalati all'Inps. Il titolare dell'azienda è stato denunciato per sfruttamento di lavoro irregolare

Sei lavoratori in nero i cui tre irregolari sul territorio nazionale ed altri due percettori del reddito di cittadinanza sono stati individuati dai carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli in un'azienda agricola di Acerra (Napoli). Il titolare dell'azienda è stato denunciato per sfruttamento di lavoro irregolare ed impiego di cittadini di paesi terzi. I due lavoratori percettori del reddito di cittadinanza, invece, sono stati segnalati all'Inps.