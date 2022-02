Castello di Cisterna, nascondeva in casa 4 chili di droga: arrestato

Nell'abitazione del 31enne sono stati rinvenuti e sequestrati 37 panetti di hashish, 26 dosi della stessa sostanza già pronte per la vendita al dettaglio e due involucri contenenti cocaina e crack

A Castello di Cisterna (Napoli) i carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un 31enne del posto. I militari lo hanno controllato e perquisito. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati 37 panetti di hashish e 26 dosi della stessa sostanza già pronte per la vendita al dettaglio. Trovati anche altri due involucri contenenti cocaina e crack. La droga sequestrata raggiunge quasi i quattro chili. Sotto sequestro anche 270 euro in contante. L'arrestato è stato condotto nel carcere di Poggioreale.