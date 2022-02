Covid Campania: oltre 6mila positivi, ricoveri stabili in intensiva

Sono 6.257, in Campania, i neo positivi al Covid su 51.071 test esaminati. Resta sostanzialmente stabile il tasso di incidenza che oggi si attesta al 12,25% mentre ieri era al 12,67%. Cala il numero dei decessi: 6 nelle ultime 48 ore; 9 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali sono 74 i posti letto occupati nelle terapie intensive (+2 rispetto a ieri); calo netto, invece, in degenza dove sono 1.217 i posti letto occupati (-31 rispetto a ieri). (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)