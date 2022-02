Covid Campania, obbligo mascherine all’aperto: multe fino a mille euro

Mentre nel resto d'Italia cade l'obbligo delle mascherine all'aperto, in Campania resta obbligatorio (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA). Lo stabilisce un'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca in cui viene specificato che l'obbligo è valido "sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato - ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento - nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all'aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi". Nel testo si ricorda anche che per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro. L'ordinanza sarà valida fino al 28 febbraio.

De Luca: "Rimane l'obbligo, non è un grande sacrificio"

"Non andate di fretta - aveva dichiarato De Luca pochi giorni fa annunciando la misura -. Terremo, in Campania, l'obbligo delle mascherine. Non è un grande sacrificio. In Campania noi saremo più prudenti che nel resto d'Italia. A volte ho la sensazione che a Roma pensano di cancellare il Covid rompendo il termometro ma non è così. Bisogna essere estremamente prudenti. Teniamo la mascherina qualche settimana in più in Campania, così stiamo più tranquilli. Superiamo almeno questo periodo di feste con San Valentino e Carnevale".