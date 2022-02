Mugnano di Napoli, ruba in un negozio sportivo: arrestata 43enne

Ha portato via merce per oltre 400 euro. Il titolare ha sorpreso la donna e ha allertato i carabinieri

Una donna di 43 anni è stata arrestata per furto aggravato dai carabinieri della tenenza di Melito di Napoli.

Il furto

Secondo quanto ricostruito la donna, che percepisce il reddito di cittadinanza, ha portato via da un negozio sportivo di un centro commerciale di Mugnano di Napoli merce per oltre 400 euro. Il titolare ha visto tutto e ha allertato il 112. La donna è stata arrestata e condotta in camera di sicurezza in attesa di giudizio.