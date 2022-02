Napoli, rapinatore di Rolex arrestato dopo inseguimento

Un uomo di 35 anni era ricercato per aver rapinato tre Rolex (due a Firenze e uno a Torino) ed è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri al termine di un inseguimento. I militari lo hanno notato a bordo di una Smart a piazza Garibaldi con all'interno anche una donna, e gli hanno intimato l'alt. Ne è nato un inseguimento per le strade del centro terminato in via Colonnello Pepe, quartiere Mercato, dove l'auto dei due fuggitivi ha perso il controllo per andare a impattare contro quattro auto in sosta. Una volta sceso dall'auto, l'uomo ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato. dopo aver opposto resistenza con pugni e spintoni.

L'arresto

Sul suo conto è emerso che gravava un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Firenze. Arrestato, il 35enne risponderà anche dei reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. La donna di cui era in compagnia, una 29enne, sta bene mentre sono tre i giorni di prognosi per i due carabinieri. In corso indagini per chiarire meglio cosa sia accaduto durante l'inseguimento.