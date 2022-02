Caserta, 28enne in coma dopo bypass gastrico: marito presenta denuncia

La donna si era rivolta a un chirurgo perché voleva "assolutamente dimagrire”. Dopo una prima operazione ha iniziato ad accusare febbre e difficoltà respiratoria e cardiache, nonché dolori gastrointestinali e ginecologici ed edemi agli arti. In seguito a un secondo intervento, la 28enne è finita in coma. La Procura aprirà un fascicolo per lesioni gravissime

Una ragazza di 28 anni, Angela Iannotta, è in coma dopo essersi sottoposta a due interventi di chirurgia bariatrica con bypass gastrico. La donna, residente a Santa Maria Capua Vetere e madre di due figli, è ora ricoverata in pericolo di vita nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Caserta, dove è arrivata alcuni giorni fa dopo le due operazioni eseguite da un chirurgo a cui si era rivolta perché voleva "assolutamente dimagrire”. Nella giornata di ieri, gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, che assistono il marito della 28enne, hanno presentato denuncia al Commissariato di Polizia di Marcianise. La Procura dovrebbe dunque aprire un fascicolo d’indagine per lesioni gravissime a carico del professionista, che ha il suo studio principale a Napoli, e sequestrare le cartelle cliniche.

Gli interventi

Dopo la prima operazione, eseguita in una clinica abruzzese, la paziente ha accusato febbre e difficoltà respiratoria e cardiache, è dimagrita vertiginosamente e vomitava spesso. In seguito sono comparsi problemi e dolori gastrointestinali e ginecologici ed edemi agli arti. Una ventina di giorni fa, la donna ha dunque deciso di rivolgersi nuovamente allo stesso chirurgo che l'aveva operata e di sottoporsi a un secondo intervento, che è stato effettuato in una clinica del Casertano. Dopo l'operazione le condizioni si sono ulteriormente aggravate: la 28enne ha accusato una peritonite perforante e una grave infezione a colon, pancreas e milza. Condotta d'urgenza all'ospedale di Caserta, è stata nuovamente operata. Ora lotta tra la vita e la morte.