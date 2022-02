Scontro tra due vetture, un morto a Mondragone

Una persona è deceduta a Mondragone, nel Casertano, in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto due vetture. La tragedia si è verificata sulla strada statale Domiziana (7 Quater), che è stata chiusa al traffico e ciò sta provocando parecchi disagi. In una nota l'Anas fa sapere che sul posto sono presenti le sue squadre, oltre alle forze dell'ordine che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.