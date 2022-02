Covid Campania, 10.789 casi e 1.420 ricoveri

Il tasso di incidenza risale al 12,28 per cento. I tamponi eseguiti sono 87.836. I ricoveri in terapia intensiva sono 82

Sono 10.789 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 87.836 test esaminati. Il tasso di incidenza risale al 12,28%, contro il 10,99 di ieri. Il bollettino dell'Unità di crisi censisce 28 nuove vittime, di cui 16 decedute nelle ultime 48 ore e 12 registrate in ritardo dai giorni precedenti. L'occupazione delle terapie intensive sale a quota 82 (+2), mentre quella delle degenze scende a 1.338 (-13).