Napoli, maxi sequestro di rifiuti stoccati nei container

A Napoli i carabinieri hanno denunciato per gestione illecita di rifiuti un uomo di 57 anni. In un fondo in Via Lufrano, nel comune di Casoria, aveva stoccato parti di furgoni e camion demoliti. Il terreno era impregnato di olio motore perché in terra battuta ed esposto alle intemperie. Molti di questi scarti da demolizione erano stipati in alcuni containers, probabilmente - secondo quanto sostengono i carabinieri - destinati al traffico di rifiuti oltre frontiera. I militari hanno sequestrato complessivamente 36 containers colmi di rifiuti pericolosi e non, un containers utilizzato come officina e 40 camion, uno dei quali oggetto di furto.