Rapinò gioielleria nel Casertano, arrestato 22enne in Germania

La rapina è avvenuta nel giugno del 2019 nel centro commerciale Apollo di Casapulla. Il giovane, ultimo della banda a essere arrestato, era riuscito a scappare all'estero, ma è stato localizzato e riportato in Italia dove rimarrà in carcere in attesa del processo

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato in Germania. Era l'unico rimasto del commando di banditi accusato di aver rapinato nel giugno del 2019 la gioielleria Gabriella nel centro commerciale Apollo di Casapulla, in provincia di Caserta. Il giovane era riuscito a scappare all'estero, ma è stato localizzato in Germania e riportato in Italia dove rimarrà in carcere in attesa del processo.

La vicenda

Il 22enne, di origini romene, a Casapasulla avrebbe agito con quattro connazionali, tutti già arrestati, forzando la porta d'ingresso posteriore del centro commerciale e la saracinesca delle gioielleria. Dopo la rapina i ladri, secondo quanto accertato dalle indagini della Polizia di Stato (Squadra Mobile di Caserta) coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, sono scappati in auto utilizzando la vicina autostrada, ma prima di fuggire hanno appiccato un incendio davanti alla strada d'ingresso del centro commerciale per rallentare le auto delle forze dell'ordine. Le fiamme si sono propagate anche su altre vetture. In quattro sono stati arrestati nel novembre 2020, mentre il 22enne è riuscito a scappare in Germania, dove è stato rintracciato dalla Squadra Mobile di Caserta, in collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, in virtù del decreto di latitanza e del mandato di arresto europeo emessi dal Gip di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura.