Pomigliano d'Arco, ruba marmitta poi scappa dai carabinieri: arrestato

È stato sorpreso mentre stava smontando la marmitta catalitica di un'auto in sosta in via Leopardi. È fuggito in auto ma è stato bloccato dopo un inseguimento

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, al termine di un inseguimento. L'uomo è stato sorpreso mentre rubava la marmitta di un'auto e poi è scappato.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito, i carabinieri hanno notato il 44enne, di origini romene, mentre stava smontando la marmitta catalitica di un'auto in sosta in via Leopardi insieme a un complice. L'uomo, già denunciato in passato, è fuggito in auto ma è stato bloccato dopo un inseguimento. Il suo complice è riuscito a fuggire, ma i carabinieri sono sulle sue tracce. I militari hanno sequestrato sull'auto i ferri da scasso e tre catalizzatori rubati.