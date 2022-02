Marigliano, 19enne accoltellato da coetaneo: arrestato aggressore

La vittima è stata soccorsa dai carabinieri dopo essere stata trovata a terra sanguinante in via Pontecitra

Un giovane di 19 anni è stato accoltellato da un 18enne a Marigliano, in provincia di Napoli. La vittima dell'aggressione è stata soccorsa dai carabinieri dopo essere stata trovata a terra sanguinante in via Pontecitra. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Carità di Nola dove è stato ricoverato.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito, il 19enne stato colpito con un coltello a serramanico a una gamba e al braccio destro. I carabinieri hanno arrestato il feritore, già denunciato in passato per percosse, e hanno recuperato il coltello. Sono in corso le indagini dei militari per ricostruire le cause dell'aggressione.