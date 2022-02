Solo corse dirette per la Funicolare Centrale, ferme le funicolari Chiaia e Montesanto. Circolazione regolare, ad eccezione della fermata Toledo, per la linea 1 della Metro. Questi gli effetti a Napoli dello sciopero di quattro ore, dalle 11:30 alle 15:30, proclamato dall'Usb, che ha interessato i lavoratori Anm. Servizio ridotto per bus e tram.