Omicidio ad Afragola, 47enne morto dopo un agguato: aperte le indagini

È verosimile che conoscesse i suoi assassini F. T., il 47enne con precedenti per rapina inseguito e colpito mortalmente all'alba di ieri, nei pressi della sua abitazione nel rione Salicelle di Afragola, in provincia di Napoli. L'uomo è stato raggiunto alla schiena da diversi colpi d'arma da fuoco. Quando forze dell'ordine e sanitari sono giunti sul posto, il 47enne era gravemente ferito ma ancora vivo. Inutile purtroppo si è rivelata la corsa verso l'ospedale Cardarelli di Napoli dove l'uomo è deceduto.

L'ipotesi degli investigatori: spedizione punitiva

Chi ha sparato, con due pistole di diverso calibro, probabilmente non voleva uccidere ma solo punire. Un dato dedotto dagli inquirenti in virtù del fatto che, malgrado la vittima fosse a terra, nessuno dei killer, almeno due, gli si è avvicinato per togliergli la vita. Non si esclude che il 47enne, considerato dagli investigatori un criminale di piccolo taglio, dedito a piccole rapine e furti finalizzati al cosiddetto "Cavallo di ritorno" (restituzione del bene sottratto in cambio di denaro, ndr), abbia pestato i piedi a qualcuno che è legato a una delle organizzazioni camorristiche di quella zona del Napoletano, precisamente dei rioni Salicelle e Speranza di Afragola. Qualcuno che poi l'ha voluto punire. A coordinare le attività investigative della Polizia di Stato è la DDA di Napoli.