Parla la madre di Elpidio D'Ambra, il 31enne fermato nel pomeriggio di ieri per l'omicidio di Rosa Alfieri, la ragazza trovata senza vita nell'abitazione di Grumo Nevano (Napoli) dove l'uomo viveva. Il 31enne, bloccato dopo una breve fuga, ha confessato il delitto negando però di aver abusato della ragazza. "Non voglio neanche che si dica che è mio figlio. Sto male, ma non per lui. Come ho detto ai carabinieri, di lui possono fare quello che vogliono", ha detto la donna raggiunta al telefono. "Sto male per la ragazza, per lui no. Sono con loro nel dolore". La donna si è anche detta a disposizione della famiglia della vittima per qualsiasi necessità, "pure se hanno bisogno di una testimonianza contro di lui" e ha concluso ribadendo tra le lacrime: "Mi dispiace tantissimo per la ragazza".