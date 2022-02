Eboli, maltrattamenti in famiglia ed estorsione: arrestato 26enne

A Eboli, in provincia di Salerno, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne del posto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Il giovane ha aggredito la compagna convivente di 23 anni e il suocero di 60 dopo essersi visto rifiutare la consegna di una somma in denaro. I militari hanno rinchiuso il 26enne nel carcere di Salerno-Fuorni.