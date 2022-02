Furto in una scuola a Napoli, rubati strumenti musicali

Una cinquantina di strumenti musicali sono stati portati via dall'Istituto Comprensivo "Nazaret Musto", in via Comunale Margherita, periferia Nord di Napoli. Il furto a quanto ricostruito sarebbe avvenuto nella notte di martedì. Sono stati sottratti flauti, sax, clarinetti, trombe e tromboni. Il dirigente scolastico dell'Istituto ha sporto denuncia ai Carabinieri della stazione di Scampia che indagano sulla vicenda.