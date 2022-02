Quarto, bimbo di 3 anni precipita da secondo piano: prognosi riservata

È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli il piccolo di tre anni precipitato ieri pomeriggio da una finestra del secondo piano della sua abitazione in via Casalanno, a Quarto (Napoli). In ospedale, dove la mamma con l'aiuto di conoscenti ha trasportato d'urgenza il piccolo, gli è stata diagnosticata una frattura cranica con lacerazione e contusione cerebrale.

La situazione

Considerate le gravi condizioni in cui versava, il bambino è stato successivamente trasferito in ambulanza nell'ospedale pediatrico napoletano. Rimane riservata la prognosi, tuttavia le ultime notizie fornite dai sanitari dell'ospedale Santobono di Napoli farebbero ben sperare: il piccolo non correrebbe pericolo di vita.

Le ipotesi sulla dinamica

Non ancora definita la dinamica dell'incidente sul quale indagano i carabinieri di Quarto e di Pozzuoli, anche nell'intento di individuare eventuali responsabilità. Il bambino, figlio di una famiglia di migranti provenienti dal Senegal, vive a Quarto con la mamma ed altri due fratellini, mentre il papà lavora a Brescia. Al momento dell'accaduto il piccolo era in casa con il fratello maggiore di 14 anni, a cui era stato affidato in quanto la mamma si era allontanata per prelevare da scuola il secondogenito. Il piccolo sarebbe riuscito a sottrarsi alla sorveglianza del fratello e avrebbe perso l'equilibrio sporgendosi da una finestra di casa, probabilmente utilizzando come scalino un secchio capovolto. Forse intendeva seguire da lontano la mamma. E' stato soccorso prontamente da persone presenti in strada al momento e dalla stessa mamma che era appena uscita dal portone dello stabile.