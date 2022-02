Arzano, trattavano rifiuti senza autorizzazione: tre denunce

I carabinieri della Stazione Forestale di Napoli insieme a quelli della Tenenza locale hanno denunciato tre titolari di una ditta con sede ad Arzano in via Squillace. L'azienda svolgeva l'attività di recupero e il trasporto di rifiuti ferrosi senza alcuna autorizzazione. I carabinieri hanno sorpreso gli uomini mentre stavano tagliando con un flex vari motorini di trasformatori per estrarne, presumibilmente, il rame e l'acciaio. Rinvenuti nel capannone anche altri cavi di rame tagliati ed altri trasformatori di dubbia provenienza. Durante le operazioni i militari hanno trovato un furgone utilizzato per il trasporto di rifiuti pericolosi. Sequestrati l'intero capannone, tutti i rifiuti al suo interno, l'impianto per sminuzzare i cavi elettrici, il rame ed il furgone.