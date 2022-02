Giovane donna morta in casa nel Napoletano, si cerca un uomo

Il corpo senza vita di una giovane donna, Rosa Alfieri, di 23 anni, è stato trovato all'interno di un'abitazione di via Risorgimento, a Grumo Nevano, nel Napoletano. La ragazza, è l'ipotesi per ora prevalente, a quanto si apprende potrebbe essere stata strangolata. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando un uomo. La giovane è stata trovata, infatti, non a casa propria ma all'interno dell'abitazione di un vicino. Non trova conferma, finora, la voce di una violenza sessuale che avrebbe subito la donna.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale caserma e quelli della Compagnia di Giugliano, che ora stanno indagando per accertare le cause del decesso.