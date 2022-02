Giugliano, positivo al Covid e ubriaco si scontra con i carabinieri

Il 33enne stava percorrendo ad alta velocità la strada, i carabinieri gli hanno intimato di rallentare, ma lui ha colpito in pieno la fiancata dell'auto ed ha proseguito. L'uomo dovrà rispondere di omissione di soccorso e danneggiamento ed è stato denunciato per aver violato la quarantena

Ubriaco e positivo al Covid, sul suo suv, guidava ad alta velocità sull'Asse mediano e si è scontrato con un'auto dei carabinieri ferma per i rilievi su un incidente avvenuto poco prima. È successo la scorsa notte a Giugliano in Campania.

L'incidente

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano erano sull'Asse mediano direzione Lago Patria, impegnati nei rilievi con i lampeggianti accesi, le pettorine e le opportune segnalazioni stradali. Il 33enne, a bordo del suo suv, stava percorrendo ad alta velocità la strada, i carabinieri gli hanno intimato di rallentare, ma lui ha colpito in pieno la fiancata anteriore sinistra dell'auto militare, proseguendo fino alla colonna di traffico che si era creata per l'incidente. Ubriaco, il 33enne, di Pozzuoli e già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato e trasportato presso l'ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici. Il 33enne risponderà dei reati di omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale e danneggiamento, ma è stato denunciato anche per aver violato la quarantena alla quale era stato sottoposto. I carabinieri, infatti, hanno accertato che l'autorità sanitaria aveva emesso il provvedimento a carico dell'uomo risultato positivo al covid-19 lo scorso 22 gennaio.