Arrestato rapinatore seriale in provincia di Napoli

A un uomo di 55 anni, già arrestato in flagranza per una rapina, i carabinieri hanno notificato in carcere un'ulteriore ordinanza di custodia per altre cinque rapine commesse a Cercola, Pollena Trocchia, Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio. L'uomo era stato bloccato lo scorso 15 settembre per aver rapinato un passante della sua fede nuziale, dopo averlo minacciato con una pistola e scappando a bordo di uno scooter con una targa artefatta.

L'arresto

Una volta individuato e identificato, i militari hanno svolto un'indagine volta alla ricerca di indizi che riconducessero l'odierno arrestato alle rapine avvenute nell'arco di un anno, ovvero 25 episodi avvenuti tra il settembre 2020 e il settembre 2021, nella zona ricompresa tra i comuni di Cercola, Pollena Trocchia, Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio. L'analisi dei locali sistemi di video sorveglianza e le altre tracce emerse durante l'attività investigativa hanno consentito di raccogliere indizi contro il 55enne in relazione ad altre cinque rapine, tutte ai danni di cittadini che venivano rapinati del portafoglio o di oggetti d'oro.