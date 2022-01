Ercolano, traffico illecito di rifiuti tessili: un denunciato

Un traffico illecito di rifiuti tessili destinati al Centro Nord è stato scoperto dagli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. I militari hanno individuato un'illecita attività di recupero e trattamento di rifiuti tessili usati, privi di igienizzazione e sanificazione. Le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro nel Comune di Ercolano un locale di circa 110 metri quadrati, oltre tre tonnellate di rifiuti tessili non sanificati, scarti di lavorazione e varie attrezzature da lavoro per rigenerare capi di abbigliamento.

Gli accertamenti

La scoperta dei finanzieri è avvenuta durante i quotidiani controlli anti Covid, presso un opificio utilizzato come attività di commercio all'ingrosso, recupero e trattamento di rifiuti tessili di seconda mano, privi di igienizzazione e sanificazione. In particolare, è stato riscontrato che la titolare di un ingrosso di abbigliamento e accessori riconfezionava e imbustava con nuova etichetta i beni commercializzandoli come nuovi nelle "piazze" di Roma e Milano. La responsabile, una 39enne di Ercolano, è stata denunciata per frode in commercio e per violazioni al Testo Unico sull'Ambiente.