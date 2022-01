Napoli, due persone uccise a colpi d'arma da fuoco

Sul posto sono giunti la polizia e i soccorritori, ma per i due non c'è stato nulla da fare. Al momento non si conoscono le generalità delle due vittime

Due persone sono state uccise a colpi d'arma da fuoco a Napoli, in un parco privato del rione don Guanella nel quartiere Miano. Dopo l'omicidio sul posto sono giunti la polizia e i soccorritori, ma per i due non c'è stato nulla da fare. Al momento non si conoscono le generalità delle due vittime. Gli investigatori, al momento, stanno battendo la pista dell'agguato di camorra nell'ambito dello scontro tra alcuni clan attivi nell'area a Nord di Napoli.

L'agguato

Una delle vittime era a bordo di una autovettura mentre la seconda, che è stata ritrovata a terra, avrebbe tentato di scappare ma è stata raggiunta dai killer. Secondo una prima ricostruzione, ad entrare in azione sarebbero stati due o più sicari giunti sul posto in sella a più scooter, che avrebbero fatto fuoco con armi diverse.