Casoria, lite per motivi viabilità: accoltellato 32 anni

Scoppia una lite per motivi di viabilità e un uomo di 32 anni viene accoltellato all'addome: ci sarebbe questo dietro il ferimento di uomo, ieri sera, a Casoria, in provincia di Napoli. Ieri sera i carabinieri sono intervenuti in Piazza San Paolo.

La ricostruzione dei fatti

Da una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei militari, il 32enne sarebbe stato ferito durante una lite, scoppiata per motivi di viabilità. Curato al pronto soccorso dell'Ospedale di Frattamaggiore è stato ritenuto guaribile in 10 giorni