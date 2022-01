In sella ad uno scooter con attrezzi da scasso, denunciati a Napoli

Due giovani di 21 e 23 anni in sella ad uno scooter hanno spintonato un carabiniere che avevano imposto l'alt. E' successo la scorsa notte nella zona del tondo di Capodimonte, a Napoli. Inseguiti, i due sono stati bloccati e trovati in possesso di alcuni attrezzi da scasso. Sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Il conducente dello scooter - il 21enne - è stato denunciato anche per guida senza patente.

L'inseguimento

I due, residenti al rione don Guanella di Napoli, sono entrambi già noti alle forze dell'ordine. I militari hanno notato i due uomini in sella ad uno scooter e hanno deciso di fermarli per un controllo. Lo scooter ha rallentato ma poi i due centauri hanno spintonano il carabiniere. E' partito l'inseguimento ma la fuga per le strade del quartiere è durata poco. I carabinieri li hanno bloccati e perquisiti. Sono stati rinvenuti e sequestrati diversi arnesi da scasso custoditi in uno zaino.