Bimbo ricoverato con trauma cranico, indaga la Procura di Benevento

Un bambino di appena un anno di Benevento è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale "Santobono" di Napoli con un trauma al capo. Sulla vicenda la Procura sannita ha aperto un fascicolo. Secondo quanto si apprende, i carabinieri del Comando provinciale di Benevento hanno avviato le indagini sulle cause che hanno determinato il trauma cranico del bimbo per il quale sarebbe stata disposta anche una perizia medico legale.

Il ricovero

Il piccolo era stato ricoverato inizialmente nel Fatebenefratelli di Benevento lo scorso 16 gennaio. Dopo alcuni giorni era stato dimesso per essere portato successivamente nell'ospedale San Pio dove i sanitari, valutata la gravità delle condizioni, ne avevano disposto il trasferimento in elicottero nel nosocomio napoletano.